De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2026, el 71.6 % de casas en Chiapas registra algún problema estructural, que pueden ser desde humedad, filtraciones de agua, grietas, cuarteaduras en techos o muros, fracturas en el suelo, problemas del sistema eléctrico o tuberías, entre otros.

En el 62.3 % de los hogares se identificó al menos un problema estructural. De las propiedades con al menos un detalle, las mayores proporciones se registraron en Tabasco, Veracruz y Guerrero, con 84.3, 77.7 y 74.5 %, respectivamente.

Tenencia

Se estima que en México hay 39.1 millones de hogares particulares habitados, en promedio cada una tiene 3.9 cuartos. La vivienda es propia y ya se pagó en el 56.5 % de los casos; el 10.2 % es propia y aún se está pagando, mientras que el 16.8 % es rentada.

Señala que para 6 de cada 10 de las viviendas propias se requiere alguna construcción o ampliación completa. El 43.8 % necesita la construcción de un cuarto; 42.2 %, un baño; 26.4 %, muros o bardas; y 26.2 % necesita una ampliación completa.

El estado también destaca entre las entidades con los mayores porcentajes de casas propias que requieren construcción o ampliación, según sus ocupantes, que son Tabasco con el 79.8 %, Chiapas con 79.3 % y Guerrero con el 77.9 %.

Demanda de vivienda

De los 39.8 millones de propiedades, en el 38.6 % señalaron que al menos una o uno de sus integrantes de 15 años y más necesitaba o planeaba rentar, comprar o construir una hogar.

En términos de población, 20.6 millones de habitantes de 15 años y más se identifican con necesidad o planes de comprar, construir o rentar un inmueble independiente de la que habita. En Chiapas se registró al menos mil 102 personas.

Según el grupo de edad, la mayor proporción de población con necesidad o planes de comprar, construir o rentar una vivienda se concentra en el rango de entre 30 a 44 años.