Tiene la ciudad una nueva Área Natural Protegida

El Congreso del Estado decretó como Área Natural Protegida (ANP) a los espacios conocidos como “Los Pulmones de la Capital”, que comprenden las zonas de Caña Hueca, Joyyo Mayu y el parque Tuchtlán, sumando una extensión total de 35.79 hectáreas.

Esta declaratoria, publicada en el Periódico Oficial, tiene como objetivo central conservar la biodiversidad de la zona, que alberga más de seis mil 448 árboles en su interior y 200 en las banquetas que los rodean, lo que significa el espacio con más árboles en toda la ciudad.

Además de proteger a especies de flora y fauna nativa, también se revierten las tendencias de deterioro ambiental y contribuyen a la mitigación del cambio climático.

Se busca promover este espacio como un territorio para la recreación familiar, la educación ambiental y el turismo de naturaleza, asegurando su equilibrio ecológico para las futuras generaciones.

Este complejo de parques es el hogar de 148 especies de aves, de las cuales cuatro están consideradas como amenazadas y 11 especies en status de protegidas, lo que lo convierte en un sitio clave para la conservación de la avifauna.

Prohibiciones

Dentro de las estrictas prohibiciones establecidas para este centro ecológico se encuentra el cambio de uso de suelo, derribar árboles sin autorización, ingresar contaminantes, construir infraestructura que altere el ecosistema, la cacería, introducir especies exóticas o mascotas en áreas no permitidas, incluyendo el uso de fuego o de bocinas con altos decibeles.

Permitido

Por otro lado, entre las actividades permitidas destacan la investigación y el monitoreo ecológico, el ecoturismo, la educación ambiental, la realización de eventos deportivos y culturales con los permisos correspondientes, así como las labores de poda en una manera controlada y restauración de áreas impactadas.

La medida fortalece la estrategia de sostenibilidad estatal y responde a la demanda ciudadana sobre proteger los espacios verdes ante el avance urbano.