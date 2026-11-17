San Cristóbal de Las Casas ha mostrado una alta población de tres aves consideradas como invasoras y exóticas: el zanate mexicano, el gorrión doméstico y la paloma doméstica. Así lo expuso la bióloga Paula Enríquez del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

Durante su participación en el primer simposio de Especies exóticas invasoras en ambientes urbanos de México, la académica detalló que, por ejemplo, la paloma doméstica suele tener su mayor población en el centro de San Cristóbal, esto en base a distintos estudios del alumnado de posgrado.

Especies invasoras

Explicó que las excretas de las palomas, una especie introducida a América en el siglo XVII para alimento y crianza, es corrosiva, por lo que puede crear daños tanto edificios, vehículos y también monumentos históricos.

Recalcó que, en el caso del zanate mayor o mexicano, esta suele ser depredadora, puesto a que se alimenta de lo que encuentra a su paso. Este pájaro, que hospeda a algunos parásitos, se ha expandido hacia el norte y sur de México.

La bióloga advirtió sobre otras aves como la tórtola turca, que fue introducida a penas en 2019, y la cotorra argentina, que ha sido comercializada como mascota, registrando algunos escapes. En San Cristóbal aún no tiene tanta presencia como la que se ha registrado en Tuxtla Gutiérrez.