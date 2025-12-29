Tienen agenda de trabajo Poder Judicial y el IEPC

El magistrado presidente, Juan Carlos Moreno Guillén, señaló que además de las acciones propias del Poder Judicial, se está trabajando en una coordinación interinstitucional, a fin de consolidar la transparencia, la confianza en las instituciones y la democracia en el estado.

Aunque no son tiempos electorales, estamos trabajando en una red interinstitucional para estar fortalecidos y hacer frente a los retos que vengan a futuro, pero además para tener un rostro común que ofrezca confianza a la ciudadanía, dijo.

Abundó que es importante este tipo trabajos pues los representantes de los institutos políticos trasmiten el mensaje a todos los rincones de Chiapas.

Explicó que recientemente asistió a la reunión con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y Partidos Políticos, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la consejera presidenta del IEPC, Marina Martha López Santiago, en la Sala Belisario Domínguez Palencia de la sede del Gobierno del Estado.

Diálogo y coordinación institucional

Durante la reunión, se abordaron temas relacionados con los procesos democráticos, resaltando el respeto y la importancia de garantizar elecciones transparentes y equitativas.

En este contexto, el magistrado Moreno Guillén destacó que estos encuentros fortalecen el diálogo y la coordinación interinstitucional, a fin de consolidar la transparencia, la confianza en las instituciones y la democracia en el estado.

Añadió que en esta actividad participaron la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; además de consejeras y consejeros electorales, y representantes de los partidos políticos en Chiapas.