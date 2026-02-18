Tienen deber histórico con culturas originarias

Las universidades públicas en Chiapas en consonancia con las necesidades y demandas de la diversidad cultural de la entidad, fue el tema de la mesa redonda en la que participó el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas.

En la charla que se realizó en el marco de las actividades del Encuentro de historias y memorias a 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, estuvo acompañado por el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), Javier López Sánchez y el secretario académico de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Enrique Pérez López, en representación de la rectora, Juana de Dios López Jiménez.

Durante la plática que se desarrolló en las instalaciones del auditorio “Manuel José de Rojas” de la Facultad de Derecho, los participantes compartieron sus puntos de vista acerca del deber histórico que las instituciones de Educación Superior públicas tienen para con las culturas originarias de nuestro estado.

Avances obtenidos

Contando con la moderación del director General del Archivo General del Estado, Carlos Román García, comentaron acerca de los avances obtenidos en esta materia y como cada una de las universidades trabajan en la búsqueda de alcanzar un equilibrio entre la modernidad y los avances científicos.

También destacaron la importancia de la conservación de las ideas y dignidad de quienes se auto adscriben como indígenas, así como los retos existentes para lograrlo en el contexto universitario, algo para lo cual los Acuerdos de San Andrés Larráinzar sentaron las bases.

Nuevas generaciones

Ante el encargado de la dirección de la Facultad de Derecho, Ballardo Eduardo Molina Hernández y la directora de la Facultad de Ciencias Humanas para el Desarrollo intercultural Sostenible, María Guadalupe Rodríguez Galván, se habló de formar nuevas generaciones con pensamientos multiculturales, multilingües, que conozcan y reconozcan la diversidad y la riqueza que las 13 culturas que conforman la entidad, que aportan a la vida social.