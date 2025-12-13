Tienen expectativas positivas para 2026: Canaco local

Las actividades programadas para el 2026, con alcance nacional e internacional, hacen que en el siguiente año haya una expectativa positiva de resultados para el sector productivo, enfatizó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en la capital de Chiapas, Miguel Ángel Blas Gutiérrez.

Agregó que hay otros dos temas que han ayudado al sector: uno se relaciona con mejores condiciones de seguridad y el otro es la promoción que se ha hecho de diversos destinos turísticos.

“Lo que se traduce en un mayor dinamismo económico y un posible repunte en las ventas de los comercios establecidos”, afirmó la Canaco de Tuxtla Gutiérrez.

En ese contexto, Blas Gutiérrez confió en el posicionamiento que se le ha dado a Chiapas en el primer año de trabajo, y consideró que esto podría beneficiar en la afluencia de visitantes.

Posibles beneficios

Agregó que se podrían generar beneficios si se toma en cuenta la cantidad de turistas que llegarán con motivo del Mundial de Futbol 2026 y ese evento representa oportunidades para las empresas.

Blas Gutiérrez expresó que a la par de las expectativas positivas, también vienen nuevos retos que se deben asumir con adaptación y profesionalismo por parte de las empresas.

Se reiteró el compromiso de Canaco Tuxtla de seguir acompañando a sus afiliados con capacitaciones constantes, actualización en normativas, innovación y tendencias del entorno empresarial.

Reiteró que es “el objetivo de fortalecer la competitividad del sector y consolidar un crecimiento sostenible para la economía local”.