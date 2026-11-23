Todos los niños migrantes que se encuentren en esta región de Chiapas u otras entidades y que estén inscritos en una escuela, sin importar su lugar de nacimiento y una vez que sus padres realicen el trámite para obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP) en México, podrán acceder a las becas que otorga el Gobierno Federal.

Lo anterior lo explicó Martín Ramos Castellanos, director de Enlace, Vinculación y Seguimiento de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de la Secretaría de Gobernación.

Comunidad

De acuerdo a datos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el ciclo escolar 2026-2027, alrededor de seis mil infantes migrantes se encuentran inscritos y recibiendo atención educativa en escuelas de nivel básico de la región Soconusco y Costa Grande.

Ramos Castellanos dijo que cuando el niño estudiante tiene su apoyo financiero, la familia tiene un motivo más para quedarse en Tapachula o en el país, para no seguir migrando, esto es una oportunidad para que el pequeño se instruya y no deje la escuela para trabajar.

“Para el Gobierno Federal, la beca no es solo dinero, es permanencia, porque ya tiene un ingreso adicional a través de que los niños vayan a la escuela, y los padres se esmeran en que los niños vayan”, abundó.

Trámite

La familia tiene que acudir a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para iniciar su trámite, obtener la CURP del niño, sobre todo si nació en México, inscribirlo en una escuela pública y solicitar su beca conforme a la convocatoria que emitan las autoridades.

Detalló que para que esto funcione, la Secretaría de Gobernación realizó un taller virtual con representantes de la Secretaría de Educación Pública de los cuatro estados de la frontera sur: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Puntualizó que el objetivo es que ningún director o maestro le niegue la inscripción las infancias migrante por falta de papeles, y que todos sepan cómo ayudar a la familia a obtener su CURP.