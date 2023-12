El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó que, como parte de su nueva etapa, sus pueblos acordaron establecer extensiones de la tierra “recuperada” como del común para que sean trabajadas de manera colectiva, incluso con pobladores no zapatistas.

“Una parte importante es que, para que se pueda lograr esto, tiene que haber un acuerdo entre los pobladores sin importar si son partidistas o zapatistas, o sea, tienen que hablar entre ellos, no con los malos gobiernos. Eso de buscar el permiso de los malos gobiernos solo ha traído divisiones y hasta muertes entre mismos campesinos”, agregó.

A partir del alzamiento armado de 1994, los integrantes del EZLN “recuperaron” tierras –más de 41 mil hectáreas, según los propietarios que tuvieron que desplazarse- en los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas.

En el último de 20 mensajes difundidos en las semanas recientes, el EZLN explicó que las tierras no tendrán propietarios y no serán “ni privadas, ni ejidales, ni comunales, ni federales, ni estatales, ni empresariales, ni nada. Una no propiedad de la tierra. Como quien dice: ‘tierra sin papeles’. Entonces, en esas tierras que se van a definir, si preguntan de quién es ese terreno o quién es el propietario, pues se va a responder: ‘de nadie’, es decir ‘del común’”.

Explicó que, “respetando las tierras que son de propiedad personal-familiar, y las que son para trabajo de los colectivos, se crea en terrenos recuperados en estos años de guerra, esta no como propiedad. Y se propone que se trabaje en común por turnos, sin importar qué partido eres, o qué religión, o qué color, o qué tamaño, o qué género eres”.

Dijo que “las reglas son sencillas: tiene que ser acuerdo entre los pobladores de una región. No cultivar drogas, no vender la tierra, no permitir la entrada de ninguna empresa o industria. Quedan excluidos los paramilitares. El producto del trabajo de esas tierras es de quienes la laboren en el tiempo acordado. No hay impuestos ni pago de diezmos. Cada instalación que se construya queda para el siguiente grupo. Se llevan solo el producto de su trabajo. Pero de todo esto ya iremos hablando más después”.

Expuso que “el trabajo colectivo se basa en el acuerdo entre compañeras y/o compañeras para hacer un trabajo en tierra de colectivo (asignada así desde antes de la guerra y ensanchada después de la guerra). Se reparten los trabajos de acuerdo con el tiempo, capacidad y disposición. La ganancia o beneficio es para el colectivo. Se suele usar para fiestas, movilizaciones, adquisición de equipos para salud, capacitación de promotores de salud y educación, y para los movimientos y manutención de autoridades y comisiones autónomas”.

En el mensaje difundido la noche del pasado miércoles, afirmó que lo anterior, “muy resumido, es lo que se presentó y se consultó con todos los pueblos zapatistas. Y salió que la inmensa mayoría estuvo de acuerdo. Y también que, en algunas regiones zapatistas, ya se estaba haciendo desde hace años”.