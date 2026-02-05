Tierra y Cielo, en la Guía México Gastronómico 2026

El proyecto gastronómico de los chefs Marta Zepeda y Kievf Rueda, Tierra y Cielo, con sede en San Cristóbal de Las Casas, forma parte de la Guía México Gastronómico 2026, una de las publicaciones más relevantes del país en materia culinaria.

La Guía México Gastronómico 2026, editada por Culinaria Mexicana, es una obra anual que selecciona y distingue a los 250 mejores restaurantes de la República Mexicana, a través de un panel de expertos y líderes de opinión de la gastronomía nacional, quienes evalúan lo más destacado del año.

La metodología de la guía se basa en un modelo propio alineado con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de promover una gastronomía responsable, sustentable y comprometida con la diversidad cultural y natural de México.

La evaluación considera tres ejes fundamentales: abastecimiento responsable, compromiso social y buenas prácticas laborales, y cuidado del medio ambiente, además de criterios medibles como la trayectoria del restaurante, la claridad de su propuesta gastronómica, la calidad del servicio y la experiencia integral que ofrece a sus comensales.

“Celebramos con enorme orgullo 12 años consecutivos representando a Chiapas, pero sobre todo celebramos a quienes lo hacen posible todos los días. Nos da mucho gusto que el restaurante Tarumba, dentro del Hotel Asmara del Agua, también forme parte de la representación de Chiapas”, expresó la chef Marta Zepeda.

Compromiso constante

La chef destacó el trabajo del equipo de Tierra y Cielo, así como el compromiso constante con una cocina que honra los ingredientes, las tradiciones y el entorno local, valores que han sido fundamentales para mantenerse dentro de esta selección nacional.

La sede de la Guía México Gastronómico 2026 fue el estado de Puebla, donde del 31 de enero al 2 de febrero se reunieron los representantes de los 250 mejores restaurantes del país, en un encuentro que celebra la diversidad, calidad y creatividad de la cocina mexicana.