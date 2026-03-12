Tierras en conflicto, un tesoro que espera inversión

En Chiapas, más de 42 mil hectáreas privilegiadas metidas en conflicto de propiedad desde el movimiento armado de 1994 son un tesoro sin explotar que, mediante un proyecto podrían ser impulsadas por el Gobierno, convirtiéndolas en un aliento nuevo a la producción estatal.

Se ubican en Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano, y están bañadas por algunos de los brazos de agua más importantes del estado, como los ríos Usumacinta, Tzaconejá, entre otros, que tras el levantamiento armado fueron tomadas en posesión por adherentes al grupo paramilitar y social.

Sin embargo, 30 años después, los antiguos propietarios volcaron su interés en la indemnización por sus tierras, que esperan otorgue en fechas prontas el Poder Judicial Federal.

Esta eventual indemnización no solamente resolvería el histórico conflicto, sino que generaría la legalidad jurídica necesaria para que esas tierras productoras pueden ser susceptibles a apoyos gubernamentales estatales y federales.

El ingeniero agrónomo, Iran Estrada, explicó que mediante un proyecto de inversión y desarrollo, el Gobierno de Chiapas podría incidir para mejorar las tierras, primero: generar un sistema de riego y crear las condiciones de producción extraordinaria para maíz, frijol, café y ganadería diversa.

Estas acciones podrían impactar en acciones de desarrollo estatal, y mejoramiento a la seguridad alimentaria, por lo que el fallo de las autoridades judiciales debe ser tomado como una oportunidad para el campo en Chiapas.

Dijo que actualmente esas tierras son habitadas y parcialmente trabajadas por adherentes del EZLN, por lo que se puede trabajar en coordinación con estas personas.

Afectados

En este sentido, Raymundo García, dirigente de la Asociación de Afectados y Desplazados, dijo en fechas recientes que su interés es que el Estado les indemnice, pues volver ya no es opción, toda vez que consideran su vida correría peligro.

Sin embargo, dijo que esas tierras son privilegiadas, toda vez que las aguas de diversos ríos como el Usumacinta y Tzaconejá mañana diversas regiones.

EZLN

Por su parte, mediante sus espacios virtuales, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) mantiene una postura reivindicatoria sobre la posesión de esas tierras, señalando que se trata de la “recuperación de hasta 100 mil hectáreas de tierras, con 40 mil ubicadas en la zona de conflicto”.