Tila, sede del Festival Maya Zoque

El municipio de Tila será sede en esta ocasión del Trigésimo Sexto Festival Maya Zoque Chiapaneca 2026, que se realizará del 23 al 27 de septiembre.

Durante cinco días se realizarán diversas actividades, entre las que destacan: danza, música tradicional, teatro, cine documental, conferencias, talleres, expoventa artesanal, muestra gastronómica y mucho más.

El encuentro es organizado por el Gobierno de México, la Secretaría de Cultura, el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, el Gobierno del Estado de Chiapas, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali) y el Ayuntamiento de Tila.

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“?El arte, la tradición y las raíces de nuestras culturas vivas estarán unidas en Petalcingo, Tila, del 23 al 27 de septiembre”, dieron a conocer los organizadores.

El Festival se ha venido realizando durante más de tres décadas, los propios hacedores culturales comunitarios y artistas contemporáneos han construido y legitimado un espacio de expresión, donde la diversidad cultural se manifiesta.

Desde sus inicios en 1990, la alegría de los pueblos florece y detona en la música, danzas, ceremonias y cantos.

Hombres, mujeres, niñas y niños, quienes representan los carnavales, fiestas religiosas y ceremonias agrícolas, buscan recuperar, respetar y fortalecer el espíritu de la función social de las festividades en los diferentes pueblos originarios.

Los detalles del festival serán dados a conocer este jueves en conferencia de prensa, que se realizará a las 10 de la mañana en los espacios del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), en San Cristóbal de Las Casas.