Ciudadanos acudieron al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) a tirar basura electoral, advirtiendo que regresarán con una tonelada en caso que las autoridades no paren los actos anticipados de campaña disfrazados de procesos internos.

Encabezados por Hans Ramírez Hernández, abogado y ciudadano inconforme con la promoción anticipada de aspirantes a cargos públicos, denunciaron violaciones a la legislación electoral en Tuxtla Gutiérrez.

Señalaron que fue necesaria la presión mediática para que el IEPC sesionara para tratar de cerrar el vacío legal que existe entre procesos internos y actos anticipados de campaña.

Puntualmente, el IEPC sanciona con impedir el registro de candidatos que realicen dichas actividades de forma temprana, pero no a quienes lo hacían alegando enviar mensajes a los militantes de su partido, en proceso interno.

Dijo que el pasado viernes sesionaron y esperan el lunes un informe real de sanciones y proceso, o de lo contrario regresarán con una tonelada de basura electoral a tirarla en el acceso del Instituto de Elecciones.

Mencionaron que varios políticos promueven su imagen con propaganda, espectaculares y eventos masivos, pese a que todavía no inicia el proceso electoral.

Por ello, explicaron, ellos harán el trabajo de quitar las lonas, esperando que el IEPC haga el trabajo de sancionar.

Mencionar que con las lonas también están haciendo casitas para perritos abandonados, por lo que solicitan manos extras.