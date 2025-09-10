Tirantes de agua superaron el metro de altura

Los datos actualizados de la Secretaría de Protección Civil (PC) en Chiapas confirmaron que las lluvias que alcanzaron al municipio de Suchiate dejaron tirantes de agua que superaron el metro de altura, lo que generó inundaciones en varias zonas.

Las inundaciones se registraron en diversas partes de la cabecera municipal, alcanzando entre 80 centímetros y hasta 1.30 metros en algunas áreas.

PC detalló que las colonias afectadas fueron Barrio Nuevo, fraccionamiento Vida Mejor, Centro y San Juan.

Las fuertes lluvias también dejaron afectaciones en 50 viviendas, las cuales presentaron encharcamientos.

Hasta ahora las autoridades no han reportado personas fallecidas a consecuencia de las lluvias, ni tampoco ciudadanía lesionada.

Hacia otros municipios

En el caso de Tapachula, la dependencia estatal comunicó que un canal de baja presión, además de ondas tropicales y disturbios en el suroeste de México, provocaron las precipitaciones intensas.

Las autoridades detallaron que ocurrieron encharcamientos en el Museo del Café, Camino La Joya, entrada del fraccionamiento Lomas de Tacaná sobre la 11 Norte.

Rescatan a menores

Derivado de las lluvias la Dirección de Rescate Aéreo y del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de la Secretaría de PC en Chiapas realizó el rescate de dos menores de edad.

Esto debido a que se presentó un deslizamiento de ladera a consecuencia de las fuertes lluvias en La Concordia. El traslado aéreo permitió que los menores, uno de 13 y una de siete años, se llevaran a Villaflores para una mejor atención.

De los infantes, uno presentó politraumatismo y traumatismo craneoencefálico, y la otra, contusión en hombro y traumatismo craneoencefálico.

PC confirmó que una menor de nueve años, de la localidad Nuevo Tenejapa (municipio de La Concordia), perdió la vida a consecuencia de un deslizamiento de ladera que impactó su vivienda.

“La menor fue trasladada vía terrestre por habitantes de la comunidad hacia la colonia Nuevo Paraíso, respetando los usos y costumbres para su digna sepultura”, informó la dependencia estatal.