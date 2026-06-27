Titular de FGR se reúne con Barra Chiapaneca

La Barra Chiapaneca de Abogados realizó una visita de coordinación y trabajo con María Eugenia García Macías, delegada de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, destacando acuerdos en beneficio de la cooperación académica e institucional.

En este contexto, la delegada ratificó su compromiso con la seguridad de las y los chiapanecos; asimismo, expuso la relevancia de una buena relación con el gremio de abogados de Chiapas.

García Macías expuso que la FGR es una institución de puertas abiertas para el trabajo ciudadano y el ejercicio académico, pues explicó la capacitación conjunta permite tener procesos en estricto apego a Derecho y búsqueda de generar garantías por la seguridad de Mexico y Chiapas.

Reconocen liderazgo

Finalmente, reconoció el liderazgo de la Barra Chiapaneca de Abogados y expuso su intención para realizar trabajos académicos y de cooperación de manera coordinada.

En este sentido, Gabriel Soberano, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, junto a integrantes de esta asociación legalmente constituida y legítimamente organizada, agradeció la voluntad de la delegada por construir lazos de respeto y trabajo conjunto.

Asimismo aplaudió la voluntad de la delegada para conocer a profundidad al gremio y sus necesidades en búsqueda de construir una relación de unidad en beneficio de la sociedad chiapaneca.