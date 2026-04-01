Toda acción fuera de la ley tendrá consecuencias

Este gobierno aplicará el Estado de derecho sin distinciones en los 124 municipios ante cualquier intento de desestabilización del orden público, así lo señaló la titular de la Secretaría General de Gobierno Y Mediación (SGGM), Dulce María Rodríguez Ovando.

También recalcó el respaldo que se tiene hacia los ayuntamientos e insistió que la instrucción del Ejecutivo estatal es mantener una política de diálogo abierto con todos los sectores sociales, pero sin ceder terreno en la aplicación de la ley.

Rodríguez Ovando subrayó que la gobernabilidad se construye desde la atención directa a las demandas locales, al tiempo que destacó que la estrategia en materia de seguridad pública ya arroja resultados visibles, con detenciones relevantes.

Modernización del equipo

La titular de Gobierno resaltó el proceso de equipar a los cuerpos de seguridad estatal, dijo que se ha dado prioridad a la modernización del equipo táctico, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas del orden en beneficio de la ciudadanía.

El mensaje de la secretaria también incluyó la temporada de estiaje, que mantiene en alerta a la entidad por el riesgo de incendios forestales, hizo un llamado directo a productores agrícolas, ganaderos y ejidatarios, pidió evitar el uso del fuego en actividades de roza y quema, pues las condiciones climáticas actuales facilitan que estos se salgan de control.

Subrayó que la conservación del medio ambiente se ha vuelto una prioridad para la administración estatal, con monitoreo constante en todas las regiones para resguardar el patrimonio natural de los chiapanecos.

Finalmente, la funcionaria hizo un exhorto a la población a confiar en las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la paz social, al tiempo que aseguró que el Estado mantiene una preparación constante para reaccionar ante cualquier circunstancia que amenace la tranquilidad de los municipios.