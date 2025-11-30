Todas las almas: duelo y recuerdos

La fotógrafa y documentalista, Hellen Isabel Morales Méndez, estrenará su proyecto independiente Todas las almas, el próximo 14 de diciembre en el café cultural Casa Conejo, de Tuxtla Gutiérrez.

La historia de Alberto

El cortometraje sigue la historia de Alberto, artista del grabado, quien comparte su proceso de duelo tras la muerte de su madre, explorando los recuerdos que permanecen en su habitación y la manera en que estos dialogan con su obra artística.

Mora explica que el origen del documental nace de un recuerdo propio: los funerales de su infancia.

Ese primer acercamiento a la muerte, lleno de dudas e incomprensiones, se transformó con los años en un interés constante por observar la diversidad de los procesos de luto.

Esa búsqueda coincidió con Alberto, a quien acompañó durante cinco años registrando tanto su vida cotidiana como las tradiciones de su familia tseltal durante Día de Muertos.

Observación y paciencia

Aunque la idea del documental ya existía, fue el acompañamiento continuo y la observación paciente lo que terminó por colocar el luto como eje central del proyecto.

Su mirada fotográfica, afirma, dialoga de manera natural con su trabajo documental: “ambas provienen de una misma sustancia creativa construida por influencias como la música, la poesía o el cine”.

“En Todas las almas, la fotografía funciona como memoria familiar y, a la vez, como elemento narrativo que crea atmósferas mediante el uso cuidadoso de la luz”, explica.

Duelo personal

Durante la grabación, varios momentos marcaron el proceso, pero uno fue determinante: el fallecimiento del abuelo de la realizadora en 2021.

Ese duelo personal modificó su perspectiva y la llevó a profundizar en la idea de la muerte como etapa inevitable de la vida.

Mora espera que el público establezca una reflexión íntima a partir de su propio recorrido vital. Más que ofrecer respuestas, busca abrir un espacio para cuestionar la vida adulta y sus silencios.

Con este proyecto, la autora reafirma su camino como realizadora en Chiapas, abordando temas que suelen mantenerse al margen por su crudeza y honestidad.

Todas las almas, es, así, un retrato sensible sobre la memoria, la pérdida y la permanencia.