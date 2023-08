Todas las especies de orquídeas están en riesgo

En los últimos años se han descubierto nuevas especies de orquídeas en diversas regiones de Chiapas, como la Sierra Madre y la Depresión Central, zonas que han sido exploradas por varios investigadores. La entidad destaca por contar con más del 60 % de las especies de orquídeas que existen en México, seguido por Oaxaca.

Lo anterior fue dado a conocer por Carlos Romel Beutelspacher Baigts, editor de la revista “Lacandonia” de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), e investigador independiente de la flora de Chiapas.

Detalló que para la publicación del libro “El gran libro de las orquídeas de Chiapas”, se trabajó en la descripción de cinco especies nuevas de varios géneros y de diferentes regiones, destacando la gran biodiversidad que existe en el estado.

Indicó que se trata de un trabajo de varios años el poder señalar una especie nueva y describirla, pues desde hace 15-20 años se ha trabajado en el tema, y se sigue haciendo hasta la fecha.

“Cuando me preguntan qué especies de orquídeas están en peligro de extinción, yo diría que todas porque ya hemos visto el mapa de lo dramático que ha sido la destrucción de la vegetación original. Entonces, todo está en riesgo”, apuntó.

Mencionó que si tuvieran acceso a zonas donde no han explorado, muy seguramente encuentren nuevas especies de plantas, no solo de orquídeas, pero debido a las condiciones sociales en algunos puntos los investigadores no pueden acceder.

El investigador participó en el III Simposio de Investigación, Manejo y Prácticas de Conservación de las Áreas Naturales Protegidas del Complejo Zoque, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde mostró un mapa sobre la deforestación estimada que se registra en la entidad.

Deforestación

Comentó que gran parte del territorio chiapaneco está deforestado y solo una pequeña parte sobrevive, pero esa misma ya está teniendo impactos, como la parte de la autopista a Las Choapas, en El Ocote, por el llamado acarreo hormiga de árboles y plantas de las colonias aledañas.

“Mientras no haya una conciencia y educación ambiental para los pobladores, de que ninguna de las especies de flora —como las orquídeas— debe tocarse, el deterioro seguirá incrementando”, señaló.