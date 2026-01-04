Todo está listo para el regreso a clases

El doctor Gilberto de lo Santos Cruz, subsecretario de Educación Estatal de la Secretaría de Educación en Chiapas, confirmó que el 100 % del sistema educativo en la entidad está en condiciones de regresar a clases.

Explicó que se habrá de revisar algunas escuelas parcialmente afectadas por las lluvias pero es un tema superado, lo mismo por las condiciones de inseguridad que habían aquejado al sector en periodos pasados.

Avance

Detalló que este año, Chiapas logró que todo el sistema educativo chiapaneco volviera al 100 % a trabajar, con poco más de siete mil escuelas de todos los niveles y más de 30 mil maestros de todos los sectores, subsistemas y centros educativos particulares.

En los casos de escuelas que se vieron afectadas por la inseguridad en meses pasados y tenían suspendidos sus planes, se están regularizando con acciones emergentes.

Es el caso de clases sabatinas, vespertinas o actividades en línea entre el profesorado y la comunidad estudiantil.

Estadística

Según el Inegi, Chiapas tiene una población con un grado promedio de escolaridad de 7.9 años. En 2025, el sistema educativo de la entidad se encontraba en un proceso de transformación impulsado por diversas políticas públicas y asignaciones presupuestarias significativas.

El Gobierno del Estado, en alineación con el Programa Sectorial de Educación 2025-2030, ha establecido como prioridad reducir el analfabetismo y garantizar una educación inclusiva, de calidad y con perspectiva social, especialmente en territorios marginados.