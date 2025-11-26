Todo está listo para la Feria Chiapas

A un par de días para que inicie de manera oficial la Feria Chiapas, todos los pormenores están listos, desde la parte de seguridad hasta los eventos programados que comenzarán desde la una de la tarde, dijo el presidente del Patronato, Gerardo Toledo.

En el tema de la seguridad, en estos eventos se contará con cámaras de seguridad al interior y más de mil elementos estarán cuidando a las personas que asistan.

A diferencia de otras ediciones, para este año se ha preparado, además de la agenda artística, varios eventos culturales y gastronómicos.

Las actividades incluirán la presencia de grupos folklóricos, además de marimberos de Simojovel y se le suma la tradicional muestra de tapetes de aserrín de Tuxtla Chico.

Habrá, además, otras muestras gastronómicas y una de ellas es la cabeza horneada de Villaflores.

Las actividades comerciales se prevé que comiencen a la una de la tarde y se extenderán hasta las dos de la mañana, a fin de que las personas tengan 13 horas de diversiones seguras.

El costo de ingreso será de 50 pesos para los adultos y las infancias pagarán 25 pesos. Los días miércoles serán los ingresos dos por uno para infantes. Además, los juegos mecánicos serán gratuitos de lunes a jueves para menores de 12 años.

También se ofrecerán ingresos gratuitos de un circo que tendrá dos funciones de lunes a viernes a las 5 de la tarde y 7 de la noche. Los fines de semana serán tres funciones iniciando a las dos de la tarde.