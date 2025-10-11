Todo listo para El Buen Fin en Tapachula

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios turísticos de Tapachula (Canaco Servitur) que preside Jorge Zúñiga Rodríguez, y de la Secretaría de Economía y Turismo municipal representada por Jorge Alberto Vega informaron desde el pasado mes de septiembre se iniciaron los trabajos de colaboración y promoción de la iniciativa empresarial que se impulsa desde el Gobierno Federal.

Sin precisar cuántos comercios de Tapachula y municipios aledaños participarán de manera oficial en este evento, el dirigente de la Canaco Tapachula, Jorge Zúñiga Rodríguez, señaló que hay gran interés por este Buen Fin que surgió de una iniciativa de colaboración público-privada y en la que se busca apoyar la economía familiar con precios de oportunidad, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal, con la participación institucional para garantizar el respeto a los derechos del consumidor.

Turismo guatemalteco

El Buen Fin 2025, se efectuará del 13 al 17 de noviembre con el apoyo del Ayuntamiento de Tapachula. En esta edición, además del consumo local se está promocionando estos beneficios con ciudadanos de Guatemala, quienes además de aprovechar el tipo de cambio de su moneda, podrán disfrutar de otras ofertas en los negocios de Tapachula.

En ese sentido, dijo que se han establecido estrategias de acompañamiento y vigilancia para el respeto a las ofertas, pero también a los derechos de los visitantes que antes eran objetos de extorsión por parte de algunas autoridades.