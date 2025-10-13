Todo listo para el inicio de la XII FIL Unach 2025

Cerca de 400 actividades formarán parte de la XII edición de la Feria Internacional del Libro Unach 2025, que se desarrollará del 13 al 17 de octubre en diferentes campus de la institución, donde se espera que miles de personas sean testigos de presentaciones de libros, galas artísticas, conferencias y exposiciones, entre otras.

Al respecto, el rector Oswaldo Chacón Rojas invitó a la comunidad universitaria y la sociedad a ser parte de este magno encuentro que en esta ocasión será dedicado a Miguel Ángel Asturias, figura de la literatura latinoamericana del siglo XX.

En este sentido, Chacón Rojas apuntó que su obra, emblema del realismo mágico, la denuncia social y la reivindicación de las raíces indígenas, resulta una voz imprescindible de nuestra América.

Se prevé una asistencia superior a las 20 mil personas que podrán disfrutar de las 392 actividades que se tienen preparadas en las diversas sedes, incluidas San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Catazajá y Tapachula.

Invitado de honor

Agregó que la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) será la invitada de honor, fortaleciendo de esta manera la vinculación internacional y abriendo mecanismos de cooperación del cual forman parte ambas comunidades.

Finalmente, expuso que la Feria rendirá un homenaje especial a Rosario Castellanos, intelectual y escritora chiapaneca universal, cuyo pensamiento sigue siendo un faro para el feminismo, la crítica cultural y la defensa de los pueblos originarios.