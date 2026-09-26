Todo listo para el octavo Festival Coyatoc

La octava edición del Festival Coyatoc se realizará el tres y cuatro de octubre en la Calzada de las Personas Ilustres en Tuxtla Gutiérrez. Serán más de 250 expositores de todo el estado que participarán. Se espera superar los cuatro millones de pesos de derrama económica que se registró el año pasado.

Miguel Ángel Blass Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco ServyTur), indicó que se ha convertido en el máximo encuentro turístico, cultural y comercial de la región zoque.

Compromiso

Es resultado del compromiso ininterrumpido con los empresarios, artesanos y cocineras tradicionales. La edición anterior “dejó una vara muy alta” que esperan superar este año, eso a su vez muestra que el festival se ha consolidado como referente, no es solo un festejo.

Para este año se fortalece el vínculo con la participación de municipios hermanos, valuarte de la cultura zoque, que incluyen a San Fernando, Jiquipilas, Ocozocoautla, Coapilla, Osumacinta, Cintalapa y Berriozábal.

Mencionó que este año se realizará la segunda carrera Coyatocmó; de cinco kilómetros, el sábado tres de octubre, partiendo del parque Bicentenario hacia la Calzada de las Personas Ilustres. Es dirigida para toda la familia.

También el quinto Concurso gastronómico Cocinando en Coyatoc, ya hay cinco equipos finalistas en las dos categorías.

Más información

Las personas interesadas en conocer las actividades culturales, artísticas, de la carreras y del concurso de gastronomía pueden seguir las redes sociales del Festival Coyatoc 2026.

Erika Mendoza Saldaña, presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, comentó que llegar a una octava edición refleja un gran esfuerzo de las y los empresarios por promover la cultura e identidad zoque, a la vez de incentivar la economía local.