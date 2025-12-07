Todo listo para la “Expo Leche 2025”

La “Expo Leche 2025 Festival de Ganado Lechero y Tianguis Agropecuario”, se llevará a cabo los días 11 y 12 de diciembre en las instalaciones de la Palapa de la Feria Chiapas.

El evento, que combina un congreso técnico y un concurso de ganado busca ser un punto de encuentro para productores, criadores, emprendedores y especialistas del sector. Contará con un amplio programa que incluye exhibiciones de diez razas de ganado de registro, demostraciones de ordeña, ponencias de expertos y un espacio comercial para la promoción y venta de productos.

Visibilizar y potencializar la actividad local

Efraín Coutiño, presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Suizo de Registro, destacó la importancia del evento para visibilizar y potenciar la actividad lechera local.

“El objetivo es promover las razas lecheras. Que la gente conozca, a través del concurso y las exhibiciones, qué razas tenemos y su potencial para la producción de leche”, expresó.

Además del componente ganadero, la expo ofrecerá muestras gastronómicas de derivados lácteos, fomentará el emprendimiento local y abordará temas clave para la modernización del sector, como la innovación genética, la tecnificación, la sanidad animal y el aumento de la productividad.

Plataforma

La Expo Leche 2025 se consolida así como una plataforma integral para el intercambio de conocimiento, la mejora genética del hato y la comercialización, buscando posicionar a Chiapas como un referente en la ganadería lechera de calidad.