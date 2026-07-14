Todo listo para la gran cartelera periodística

Como parte de la celebración por el 50 aniversario de Cuarto Poder, se encuentra todo listo para que se lleve a cabo el evento “Retrospectiva”, que a lo largo de dos días albergará un conservatorio y dos ponencias periodísticas.

Las jornadas se llevarán a cabo los días miércoles 15 y jueves 16 de julio en el Auditorio Manuel Velasco Suárez, a un costado de la Biblioteca Central de la Unach. El acceso es gratuito para todo el público interesado.

El miércoles 15 de julio a las 10 de la mañana dará inicio el conversatorio titulado “EZLN: el boom del periodismo y fotoperiodismo”, en el que participarán reconocidos profesionales de la comunicación como Pedro Valtierra, director de la reconocida agencia mexicana de fotografía Cuartoscuro.

Invitados

Complementarán la mesa: Gabriela Coutiño, periodista; Susana Solís Esquinca, periodista; Francisco Barbosa, periodista; y Alexis Sánchez, fotoperiodista. La moderación estará a cargo del periodista Miguel Ángel Osio Trejo.

Ese mismo día, a las 6 de la tarde, se presentará la ponencia “¿Podrá regenerarse el sistema político en las siguientes elecciones?”, a cargo de Julio Hernández, conocido en el medio como “Astillero”. La presentación estará a cargo del doctor, Sarelly Martínez Mendoza.

Para el jueves 16 de julio, también a las 6 de la tarde, se llevará a cabo la ponencia “De política y cosas peores”, impartida por Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, y presentada también por Sarelly Martínez Mendoza.

Estas actividades buscan ofrecer un espacio de análisis y memoria sobre el papel del periodismo en los cambios políticos y sociales del país, así como reconocer la trayectoria de quienes han construido desde la trinchera informativa.

Julio Hernández, “Astillero”

Periodista especializado en asuntos políticos con 54 años de trayectoria. Escribe la columna Astillero en La Jornada desde hace 29 años. Ha colaborado en Unomasuno, Excélsior, radio y televisión.

Es autor de varios libros y actualmente conduce el noticiero Astillero Informa en redes sociales. Ha recibido dos veces el Premio Nacional de Periodismo y otras distinciones como las medallas al Mérito Periodístico de las fundaciones John Reed y Carlos Montemayor.

Pedro Valtierra

Fotoperiodista zacatecano con más de cuatro décadas de carrera. Fundador de la agencia y revista Cuartoscuro. Ha cubierto conflictos en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y el levantamiento zapatista de 1994.

Fue jefe de fotografía en La Jornada y ha realizado más de 400 exposiciones en diversos países. Ganó el Premio Nacional de Periodismo en 1983 y recibió el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2019.

Armando Fuentes, “Catón”

Periodista, escritor y humanista nacido en Saltillo. Sus columnas De política y cosas peores, Mirador, Manganitas y La otra historia de México se publican en más de cien periódicos. Ha escrito más de veinte libros y ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Doctorado Honoris Causa por varias universidades y la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito en la Comunicación Social e Historia de México en 2025.