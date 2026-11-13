Todo listo para La Noche De Las Estrellas 2026

La Noche de las Estrellas 2026 se celebrará en San Cristóbal de Las Casas mañana sábado 14 de noviembre. Es el evento de divulgación científica y astronómica más importante de México y América Latina, con acceso gratuito.

Las actividades se realizarán de 16:00 a 21:00 horas en el interior y exterior del centro, que incluyen conferencias, música y talleres, así como la instalación de cinco telescopios, dieron a conocer los organizadores en conferencia de prensa.

Miguel Ángel Muñoz Luna, cronista adjunto de la ciudad, informó que las actividades son gratuitas a todo el público y familias.

Actividades

Entre las actividades están: observación astronómica, para observar el cielo nocturno con telescopios; conferencias: charlas sobre cielos mayas y arqueoastronomía maya. Las transmisiones, se dijo, serán en Lengua de Señas Mexicana para mayor inclusión.

También habrán talleres y cultura: taller de arte con naturaleza y presentación musical a cargo de DJ Gaby de la Mora.

La Noche de las Estrellas 2026 es el festival de divulgación científica y astronómica más grande de México, que acerca la física, la química y la astronomía al público general. El evento nació de forma internacional con la Embajada de Francia.

Los asistentes podrán observar a la luna, saturno y constelaciones con telescopios, talleres, conferencias magistrales, experimentos y proyecciones de planetario.

Se dijo que el objetivo es estimular, mediante la astronomía, una cultura científica entre la población de todas las edades; este 2026 se llevará a cabo en 128 sitios.