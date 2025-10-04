Todo listo para la Semana Mundial del Espacio

Por quinto año consecutivo, el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) será sede de la Semana Mundial del Espacio, misma que se realizará del 4 al 10 de octubre.

Programación

El evento coordinado con por el Club Astronómico “Jatamatzá” contará con diversas actividades, entre ellas, un taller de progresión vertical, conferencias sobre hábitats espaciales, observación con telescopio, así como un taller de fotografía para investigación y divulgación científica.

Todas las actividades están dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas, mismas que son totalmente gratuitas.

“La actividad está abierta al público en general para que vengan a nuestras instalaciones y disfruten de los diferentes programas que se realizarán”, comentó Ana Lucía López Pimentel, encargada de la dirección del Instituto.

Celebración

Como cada año, la celebración se realiza para conmemorar acontecimientos históricos como el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957 y la firma del primer tratado sobre el uso pacífico del espacio exterior, el 10 de octubre de 1967.

A la par, la actividad será utilizada para dar a conocer los beneficios que ha traído el desarrollo de la tecnología espacial a la vida cotidiana como el uso de los pañales, el velcro, las baterías recargables, herramientas inalámbricas, los aviones e incluso el teflón utilizado en los sartenes.

La Semana Mundial del Espacio México 2025 llama a expertos, estudiantes y entusiastas de todo el mundo a participar en actividades que promuevan el desarrollo de tecnologías sostenibles y estrategias para la vida en el espacio.