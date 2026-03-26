Todo listo para realizar el tradicional Vía Crucis

La Cofradía de la Asunción presentó el elenco principal y el programa oficial del tradicional Vía Crucis 2026, en el barrio de Mexicanos, que este año contará con escenografía renovada y la participación de alrededor de 60 actores y voluntarios.

En esta ocasión se informó que el papel de Jesús de Nazaret será interpretado por Héctor Alfonso Cantoral, acompañado por Mayde de Jesús Gómez López como María; Julia del Carmen Aguilar Zúñiga como María Magdalena; Janeth Argueta Ruiz como Verónica y Andrés Alberto Ramos Mendoza como Judas.

Es una de las representaciones más tradicionales de la Semana Santa en San Cristóbal de Las Casas, y de las más concurridas.

Los organizadores dieron a conocer que esta representación cumple 44 años de realizarse, consolidándose como una de las más importantes en la ciudad.

Mencionaron que para esta edición, se incorporará una nueva cruz con un peso aproximado de 70 kilogramos, como parte de la renovación de la escenografía.

Los preparativos inician desde el mes de enero, periodo en el que se llevan a cabo actividades para la recaudación de fondos, además de recibir el respaldo de instituciones, empresas y la propia comunidad, cuya participación ha sido fundamental para preservar esta tradición.

Destacaron que la convocatoria permanece abierta a la ciudadanía, en especial a jóvenes, señalando que la fe y el compromiso son los principales requisitos para integrarse a la escenificación, en la que también participan familias completas y niños desde los seis años.

El programa oficial se desarrollará conforme a los horarios tradicionales. El Domingo de Ramos, el 29 de marzo, se realizará la bendición de la cruz y del equipo de la cofradía.