Todo listo para recibir a Claudia Sheinbaum

El Estadio Olímpico de Tapachula será la sede en donde hoy se reciba a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su visita a Chiapas, en el marco de la gira de información que realiza por todas las entidades del país.

Tres grandes pancartas se colocaron en la parte central del inmueble mediante las que le dan la bienvenida y agradecimientos por la instrumentación de los Programas del Bienestar que mejoran los niveles de vida de la población.

De acuerdo con el programa que se ha dado a conocer, la titular del Ejecutivo Federal será recibida por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y a las 10:30 horas encabezará el encuentro Rendición de Cuentas, tras la presentación de su primer informe.

Fue el propio Ejecutivo del Estado, quien a través de sus redes sociales durante un recorrido por el Estadio Olímpico, envió un mensaje invitando a los chiapanecos a recibir a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Afluencia y seguridad

Se espera que miles de personas provenientes de todo el estado, pero principalmente de las regiones Costa, Soconusco, Sierra y Frontera Sur, acudan a recibir a la presidenta de México, quien presentará información sobre los Programas del Bienestar, los avances en obras y anunciará acciones que se implementarán en la entidad en los próximos meses.

En el caso de Chiapas se destaca la construcción de la Línea K del ferrocarril Interoceánico, las obras de desazolve de las dársenas y ampliación de Puerto Chiapas para recibir barcos de gran calado y la creación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar Tapachula 1 y 2.

Ayer viernes equipos de logística trabajaban en la preparación de los escenarios, además de la logística para la ubicación de los vehículos en que acudirá la población, en virtud a que el estacionamiento del estadio se encuentra ocupado por el Centro de Atención a Mexicanos Repatriados de Estados Unidos.

Las autoridades además han desplegado seguridad para brindar garantías a los ciudadanos que acudan al informe estatal que encabece la mandataria federal.