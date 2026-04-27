Todo queda grabado, policías portarán cámaras de solapa

La policía estatal en Chiapas ahora está más preparada en la capacitación para atender operativos de alto impacto, y cuentan con los recursos materiales para todas las actividades, teniendo dentro de las últimas novedades la llegada de mil 250 cámaras de solapa.

Sobre el tema, el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, explicó que se trata de un equipo de última generación, con duración de batería de hasta ocho horas seguidas.

Inversión

Durante el 2025 se adquirieron 250 cámaras de solapa y mil más que llegaron este año, por lo que ahora la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) cuenta con grabadores inteligentes para la aplicación de la ley.

Las cámaras de solapa tienen una batería alterna, en caso de que el elemento vea la necesidad de sustituir la carga.

Mejor preparación

Cada policía está obligado a traer el equipo encendido en el momento en que inician el servicio. La intención con esta nueva inversión es legitimar la intervención de las corporaciones en los diversos operativos de alto impacto y detenciones.

Aplicación

El equipo de Cuarto Poder hizo un recorrido con personal de la FRIP en el municipio de Berriozábal, y las cámaras de solapa fueron utilizadas en los patrullajes preventivos, durante la revisión de vehículos (respetando siempre los datos generales de la población) y en la proximidad social realizada en los espacios públicos.

Las cámaras de solapa forman un complemento de todo el equipo tecnológico que se adquirió en esta administración, desde nuevas armas, vehículos blindados, drones, aviones no tripulados, helicópteros y mejores condiciones laborales para los elementos.

Más equipo

Las cámaras de solapa, además de los videos, también puede recopilar imágenes, así como audios. El uso de estos aparatos comenzó desde el año pasado en las 14 bases de la FRIP.

El subsecretario insistió que traer estos equipos, al grabar operativos de alto impacto, también será una herramienta que ayudará a otras instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE) o de autoridades ministeriales que requieran de elementos de pruebas.

Desde la llegada de la nueva administración estatal, Chiapas creó una Subsecretaría de Inteligencia y, a partir de ese momento, se generó una justificación para comprar equipos de última generación para usarlo en beneficio de la sociedad.