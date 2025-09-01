Todo un éxito el Ballet Folklórico Magisterial

En el marco de las actividades culturales de la Feria San Agustín obispo, en el municipio de Teopisca, se presentó con éxito el Ballet Folklórico Internacional Magisterial, brindando al público un espectáculo lleno de color, música y tradición. La agrupación artística presentó diversos cuadros de bailes representativos de distintas regiones del país, mostrando la riqueza cultural de México a través de vestuarios típicos, coreografías y expresiones que enaltecieron la identidad nacional.

Autoridades del lugar destacaron la importancia de promover este tipo de presentaciones, que permiten a la ciudadanía disfrutar de manifestaciones culturales que fortalecen el sentido de pertenencia y el orgullo por nuestras raíces.

Con esta participación, la Feria San Agustín Obispo, se dijo, continúa consolidándose como un espacio de encuentro y convivencia donde se celebran las tradiciones, la cultura y la diversidad artística.

De esta manera locales y visitantes disfrutaron de cada uno de los cuadros que presentó, con su profesionalismo que lo caracteriza, el Ballet Folklórico Internacional Magisterial.