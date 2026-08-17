Todo un éxito el festival ¡Qué Viva la Banda!

El Parque Central de Tuxtla Gutiérrez se llenó de alegría, música, baile y convivencia social, con la asistencia de más de cuatro mil personas al festival “Qué Viva la Banda”, encabezado por el alcalde Ángel Torres.

El público disfrutó las presentaciones de La Fregona Banda San Agustín y Los de la Verde, con quienes cantaron y corearon canciones populares, confirmando el éxito de la organización por parte del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), el Instituto de la Juventud, la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres Municipal y la Secretaría de Economía, que hicieron posible esta gran noche.

Reconocen trabajo

Al adelantar que continuará impulsando el talento y el consumo local, el alcalde Ángel Torres reconoció el gran trabajo de las dependencias municipales y agradeció a las juventudes y familias, pues esa sinergia también representó una gran oportunidad para las y los emprendedores, quienes registraron una importante respuesta de las y los ciudadanos.