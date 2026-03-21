Todo un éxito la 7a. Feria de Ciencias

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), consciente de la importancia de acercar a la sociedad a los avances científicos y las oportunidades educativas, organizó a través de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, la 7a. Feria de Ciencias.

Esta fiesta académica que se desarrolló en las instalaciones de Ciudad Universitaria, además de acercar la ciencia a la sociedad, promovió el interés por la física, las matemáticas y áreas afines, mostrando el trabajo académico y científico que se desarrolla en la Facultad.

Durante su participación, la secretaria General, María del Carmen Vázquez Velasco, agradeció la visita del estudiantado, para después invitarles a pensar sobre su futuro académico y conocer las opciones que la Unach ha construido.

El evento estuvo dirigido a jóvenes de nivel medio superior y público en general, quienes pudieron disfrutar actividades orientadas a comprender fenómenos naturales y científicos, así como demostraciones experimentales y actividades prácticas con luz, líquidos y temperatura.

Por su parte, el director de la FCFM, Orlando Díaz Hernández, destacó la importancia de que las juventudes participaran de las distintas actividades, preguntando, experimentando, conversando y con la mente abierta al conocimiento.

Módulos de orientación

Además del recorrido científico, el evento contó con diversos módulos informativos y de orientación, mesa de registro para escuelas, stand de la feria de salud sexual y reproductiva, así como un módulo informativo sobre salud mental, con el objetivo de ofrecer acompañamiento integral a estudiantes y visitantes.

Con estas acciones, la Unach también busca dar a conocer las opciones académicas que ofrece al estudiantado de nivel medio superior, quienes se encuentran en la etapa de elección de su carrera profesional, dado que esta Facultad ofrece las licenciaturas en Matemáticas, Física, Ingeniería Física y Matemáticas Aplicadas, así como la Maestría en Ciencias Físicas y Maestría en Ciencias Matemáticas.