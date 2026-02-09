Todo un éxito la Feria de Adopciones en el Tuchtlán

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Secretaría de Salud Municipal, en coordinación con rescatistas y asociaciones civiles, realizó con gran éxito la Feria de Adopciones, encabezado por el presidente municipal, Ángel Torres, en el parque Tuchtlán, donde se reunieron cientos de familias comprometidas con el bienestar animal.

Alcalde

En este marco, el alcalde Ángel Torres, quien estuvo acompañado de su esposa Mercedes Ortiz y su hija Mercy, informó que durante la jornada se brindaron 48 consultas veterinarias, se aplicaron 720 vacunas y se realizaron 487 desparasitaciones, acciones que reflejan el interés de la ciudadanía y el trabajo conjunto entre autoridades y sociedad civil para promover la tenencia responsable y la salud de los animales de compañía en la capital chiapaneca.

Compromiso

Asimismo, se concretaron 11 adopciones responsables, la cual reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Tuxtla de impulsar políticas públicas a favor del cuidado animal y de seguir generando espacios que fortalezcan una cultura de respeto y protección hacia las mascotas.