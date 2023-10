Plácido Morales Vázquez, aspirante a la coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación Nacional en Chiapas, se reunió con líderes sindicales de los sectores magisterial, de la Secciones 7 y 40, de la Unicach y el Cobach, así como con músicos y trabajadores del sector Salud.

Reconoció y lamentó el trato ofensivo que han recibido diversos sectores de trabajadores en el estado: “Se hostiliza a los trabajadores de la Salud, a los de la Unicach, a los del Cobach, quienes están tratando de resolver sus problemas en la CDMX, cuando deberían resolverse aquí en Chiapas”.

Comentó que en Chiapas la Cuarta Transformación nacional tiene pendientes: “No hay oportunidades para la gente. Porque la gente toca puertas por todos lados y no se abre ninguna. Eso genera desilusión, un sentimiento de que no tenemos gobierno. Al no tener gobierno no tenemos seguridad de vida, no tenemos confianza”.

Pero, dijo: “Todo eso se puede arreglar. Quiero resolver los problemas de aquí, yo puedo. Todos los problemas de Chiapas tienen solución”.

Plácido Morales expuso que conoce Chiapas: “porque me ha apasionado extremadamente la vida de Chiapas. Conocerla, aprenderla y hasta sufrirla. Uno sufre las necesidades, las carencias y el dolor de la gente”.

Aseguró: “Debo estar en la encuesta final por decisión de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, porque soy el más emblemático, soy el que ha estado tantos años en la Cuarta Transformación, que tengo un cargo nombrado directamente por el presidente de la República, y estoy para competir”.

Concluyó haciendo una extensa invitación a todos los presentes a participar activamente en la tarea de recuperar Chiapas: “Si ustedes me ayudan, lo vamos a arreglar. No es imposible ni está difícil”.