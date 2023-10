Todos los problemas sociales están relacionados

No se puede estudiar y atender un problema social aislado de otro; por ejemplo, la pobreza no se puede ver aislada de la estructura social, la política, la economía, la educación: necesita verse como un todo para poder hacer políticas públicas efectivas, indicó el investigador Jorge Mario Flores Osorio.

El director de la Unidad de Investigación y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Tijuana participó en el cuarto Congreso Internacional sobre Problemáticas Contemporáneas, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

Indicó que trabaja en un nuevo campo de investigación, en términos de las limitaciones de las teorías existentes que ven los problemas de manera aislada, que no logran entender que las problemáticas sociales son elementos de totalidad, es decir, que son sistemas complejos relacionados.

Por ejemplo, la migración como la violencia o inseguridad no pueden verse aisladas en el contexto social, incluso la violencia de género. Desde su perspectiva, todo debe verse en la totalidad de la dinámica contextual, incluso su relación con la historia, porque si no se entiende los orígenes de lo que pasa en los pueblos, hoy en día no se podrá combatir.

Consideró que en México las autoridades e instituciones de los tres niveles de gobiernos no consideran esta perspectiva, cayendo en la visión de que legislando y emitiendo reglamentos se resuelven los problemas, pero realmente las problemáticas son mayores, que tiene que ver con lo social, histórico, cultura, político.

Apología del delito

La violencia y la venta de drogas en América Latina no es un problema que se remita a 10 años atrás, “hay que entender de dónde viene, porque no surge de la nada, en muchos casos es originado por el Estado, en varios países y en México, y se les ha salido de las manos”.

“Si no vemos el problema en su historia y en su totalidad nunca lo vamos a poder resolver; el problema es que los abogados están formados para pensar solo en las leyes, los sociólogos en la estructura social, los psicólogos en el individuo, y vemos todos los problemas aislados.”