Todos trabajamos por la paz de Chiapas: Avendaño

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y mantener una comunicación cercana con los diferentes sectores productivos del estado, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sostuvo una reunión de trabajo con mujeres y hombres transportistas de la Región Frailesca, en el municipio de Villaflores.

Acompañado por la presidenta municipal de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, y la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) reiteró el compromiso de esta Nueva ERA, de trabajar de manera coordinada con el sector transportista para garantizar condiciones de seguridad, tranquilidad y desarrollo en las carreteras y municipios de Chiapas.

Disminuir la incidencia

Durante su mensaje destacó que la participación ciudadana y la colaboración entre autoridades y transportistas han sido fundamentales para avanzar en la consolidación de la seguridad pública, permitiendo que Chiapas se mantenga entre las entidades con menor incidencia delictiva del país.

Aparicio Avendaño exhortó a las y los transportistas a no dejarse engañar por grupos delictivos que buscan vulnerar la tranquilidad de las comunidades, al tiempo que reafirmó que en Chiapas se aplica la ley sin distinciones y con absoluto respeto al Estado de derecho. “Todos trabajamos para una sola causa, que es para la paz de Chiapas”, expresó.

Con estos encuentros, la SSP refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, garantizando un estado donde prevalezcan la paz, la justicia y el bienestar de las familias chiapanecas.