Tolerancia es capacidad de convivir y dialogar

Este 16 de noviembre, Día Internacional para lo Tolerancia y según la Unesco, Chiapas se alza como un poema de tierras y lenguas entrelazados.

La tolerancia definida como “respeto, aceptación y aprecio de la extraordinaria diversidad que caracteriza a las culturas”, choca, se funde y se renueva en cada rincón de Chiapas. No es indulgencia ni indiferencia, sino el ejercicio valiente de escuchar al distinto, de construir puentes donde podrían alzarse muros.

La pluralidad

En este estado marcado por su pluralidad, ese ejercicio es vital para que la paz no sea solo un deseo sino una práctica diaria.

Por otra parte, en foros sobre libertad religiosa, líderes en Chiapas han subrayado que la tolerancia es la herramienta más poderosa para el diálogo y el respeto entre distintas confesiones.

Por tal razón, este día invita a reflexionar: ¿cómo viven los chiapanecos la tolerancia? En el tapiz de su historia, en la práctica de su multilingüismo, en la aceptación de todas las creencias y formas de vida.

Conversatorios

En otro panorama, San Cristobal de Las Casas, Chiapas, ha desarrollado conservatorios con autoridades comunitarias, donde han subrayado la importancia de la tolerancia para resolver conflictos internos, especialmente en regiones donde coinciden grupos indígenas con tradiciones distintas.

Por su parte, especialistas de la Unicach señalan que la tolerancia no debe entenderse como “aceptar todo”, sino como la capacidad de convivir y dialogar en un marco de respeto a la dignidad humana.