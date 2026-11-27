Las instalaciones de la Torre Chiapas fueron tomadas por docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes colocaron una manta en el acceso principal para dar a conocer sus inconformidades y exigir a las autoridades el cumplimiento de sus demandas.

En el lugar, se identificó la presencia del Bloque Democrático Magisterial (BDM) región Norte, perteneciente a la Sección 40 del SNTE-CNTE. Los manifestantes mantuvieron cerrados los accesos al inmueble, donde se encuentran oficinas de distintas dependencias, como parte de sus acciones de protesta.

Entre los principales señalamientos expuestos en la manta, se encuentran el desabasto de medicamentos en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), la falta de médicos especialistas y los largos tiempos de espera para conseguir citas médicas.

Los docentes también manifestaron su inconformidad por la carga burocrática que enfrentan los laborantes de los distintos niveles educativos, además de solicitar una reforma a la ley del Issste.

Otro de los puntos planteados está relacionado con el sistema de jubilaciones. En sus exigencias, se pide que se reconozca el retiro después de 28 años de servicio para las mujeres y 30 para hombres, además de impulsar la democratización de la Sección 40.

Para Claudia Moreno, integrante de la CNTE, la petición se centra en el reconocimiento de los derechos laborales y en contar con condiciones dignas al momento de concluir su vida laboral.

“Solo exigimos lo justo, nuestros derechos, lo que nos corresponde, una jubilación adecuada y pensión ante el Congreso”, expresó.

Señaló que estas demandas forman parte de las inconformidades que mantienen los trabajadores de la educación y por las que decidieron manifestarse en las instalaciones de la Torre Chiapas.

Es por ello que las demandas fueron colocadas a la vista de quienes se acercaron al inmueble mediante una lona en la que también expuso su postura en defensa de una representación sindical democrática y de mejores condiciones para los docentes.