Toma posesión el nuevo Ayuntamiento de Pantelhó

En un ambiente de tranquilidad, los integrantes del Ayuntamiento de Pantelhó que preside Julio Pérez Pérez tomaron posesión este miércoles para un período de dos años, ante la presencia de diputados locales y de funcionarios estatales.

Pobladores de ese municipio de los Altos de Chiapas informaron que las actividades en la cabecera municipal empezaron por la mañana con la celebración de una oración ecuménica en la que participaron pastores evangélicos, diáconos católicos permanentes y el vicario general de la diócesis de San Cristóbal, Víctor Manuel Pérez Hernández, quien hasta el mes pasado se desempeñó como párroco del templo de Santa Catarina, patrona de Pantelhó.

Señalaron que después de un receso, a las 12 horas comenzó el acto oficial de toma de protesta del nuevo presidente municipal y de los demás miembros del cabildo que estará dos años en funciones.

Los habitantes consultados dijeron que asistieron diputados locales y la secretaria de gobierno, Patricia Conde Ruiz, quien agradeció a la gente de los dos grupos con presencia en el municipio por crear las condiciones para que se realizaran las elecciones extraordinarias el 31 de agosto pasado.

Les dijo que la gente tenía razón en actuar como lo hizo hace algunos años porque el municipio estaba en el abandono, debido a que no había gobierno y nadie los escuchaba, hasta que llegaron las nuevas autoridades estatales.

Seguridad

Comentaron que asistieron más de mil personas, la mayoría autoridades de las 86 comunidades del municipio, además de que se presentaron una banda de guerra y otra de música de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sadena).

Informaron que la seguridad estuvo a cargo de elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), sin que se reportaran incidentes.

Afirmaron que la noche del martes hubo algunos signos de alarma porque hombres armados realizaron disparos de armas de fuego al aire en una comunidad del vecino municipio de Chenalhó, sin que las cosas pasaran a más.