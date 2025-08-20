Toma protesta consejeros  en la Facultad de Derecho

Este martes en los espacios de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) se realizó la toma de protesta de las representaciones de la comunidad estudiantil ante el Consejo Técnico de la institución.

Conforme a lo establecido en el Artículo 40 de la Ley Orgánica; 664, 669 y 671 del Estatuto Integral de la Unach, se procedió a llevar a cabo la toma de protesta.

Con esta ceremonia, se dio por concluido el proceso electoral llevado a cabo para la elección de consejeras y consejeros.

Las representaciones de la comunidad estudiantil ante el Consejo Técnico de la institución quedó de la siguiente manera: Georgiana Guadalupe Herrera, Consejera Técnica (3° a 6° semestre) y Alan Leonardo Herrera González, Consejero Técnico (7° a 10° semestre).

Cabe precisar que previo a la elección y en un ambiente propositivo y de compañerismo, las candidatas y candidatos a representantes ante el Consejo Universitario y Consejo Técnico de la Facultad de Derecho, sostuvieron una reunión con el director Miguel Ángel de Los Santos Cruz, la secretaria académica y el administrador.

Acordaron llevar a cabo el proceso con respeto y en sana convivencia, cuidando en todo momento la autonomía y tranquilidad universitaria.

Acordaron también la distribución equitativa de los espacios para su propaganda, así como los tiempos para el cierre de campaña.