Toma protesta el Comité Directivo Municipal

Alfredo Ramírez, líder estatal del Partido Humanista de Chiapas, asistió al municipio de Arriaga para respaldar a Ramón Ornelas.

Octavio Zavala Peña fue el encargado de tomarle protesta al Comité Directivo Municipal del Partido Humanista en esta región Istmo-Costa.

Con la presencia de más de mil personas, hombres y mujeres se reunieron en el salón ejidal para darle su confianza a un hombre muy querido en la ciudad de los vientos.

Suman fuerzas

Cabe señalar que a este proyecto se suman varios líderes y fuerzas políticas para las próximas elecciones que se avecinan en este 2027.

Postura

Alfredo Ramírez dijo que el municipio de Arriaga, con el Partido Humanista, va a dar una gran sorpresa, porque el Humanismo en Chiapas tiene gran presencia con hombres y mujeres que sudan la camiseta.

El líder estatal de la Nueva ERA expresó que Arriaga lo lleva en su corazón por un amor grande y especial, familiar, y que quien va a abanderar este proyecto en el 2027 es un gran hombre que va a sacar adelante a la tierra de la ciudad de los vientos, con el apoyo de todos los que este día vinieron a respaldar el proyecto que están impulsando con Ramón Ornelas.

Por su parte, Ornelas agradeció a sus familiares por este gran apoyo y aseguró: “No le voy a fallar a mi pueblo que me vio crecer, mi corazón está aquí con todos ustedes”.