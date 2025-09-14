Toma protesta la nueva dirigencia de MC

Los políticos Cesáreo Camino Golpe y Mario Hernández López tomaron protesta como los nuevos dirigentes, municipal y del Distrito 8, respectivamente, del instituto político de Movimiento Ciudadano (MC), acto que se realizó en el Auditorio de la Casa de la Cultura de la ciudad de Comitán.

Camino Golpe es el nuevo dirigente de la Comisión Operativa Municipal de MC, quien señaló que su objetivo es claro: impulsar políticas que respondan a las necesidades de la comunidad y fomentar la participación ciudadana.

En tanto Hernández López asumió como el coordinador de MC en el Distrito Electoral 8, con sede en Comitán, y que abarca los municipios de Frontera Comalapa, Comitán, La Trinitaria, Las Rosas, Socoltenango, Tzimol, Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza.

Fue Carlos Enrique Avendaño Nagaya, secretario de Asuntos Generales de Movimiento Ciudadano, que en representación de Manuel Sobrino Durán, dirigente estatal, que acudió para realizar la toma de protesta de las nuevas dirigencias en esta región.