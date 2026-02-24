Toma protesta subcomité para los 500 años de SCLC

Será un mes de celebración con motivo de los 500 años de la fundación de San Cristóbal de Las Casas y los países invitados serán: España, Francia y Guatemala.

Lo anterior, se dio a conocer la mañana del pasado lunes durante la toma de protesta del Subcomité Ciudadano que trabajará para la histórica celebración.

En sesión extraordinaria de Cabildo presidida por la presidenta Fabiola Ricci Diestel, se informó que la celebración será del 15 de marzo al 26 de abril del 2028, un mes de actividades culturales, turísticas y sociales, con la participación de los países invitados.

Los países traerán pabellones internacionales, bajo cinco ejes rectores: arte y multiculturalidad; turismo y desarrollo económico; educación, ciencia y tecnología; desarrollo urbano y medio ambiente; así como paz y fortalecimiento comunitario.

Integrantes

Este subcomité quedó conformado por empresarios, artistas, artesanos, deportistas, académicos, representantes de comunidades y regidores, quienes fortalecerán el Plan Maestro que será presentado al gobernador Eduardo Ramírez, y que dará vida a las celebraciones del año 2028, proyectando a San Cristóbal a nivel nacional e internacional.

El enlace de este subcomité ciudadano es Miguel Ángel Muñoz Luna, cronista adjunto de San Cristóbal de Las Casas.

Muñoz Luna informó que a la fecha ya existe un comité integrado desde el año pasado, declaran que el siguiente paso es sumar a los representante de los barrios y colonias de la ciudad para la celebración de este acontecimiento de resonancia mundial.