Toman clínica; exigen cambio de personal

Habitantes del ejido Morelos, en la zona baja de Tapachula, tomaron la Unidad de Salud del Programa IMSS Bienestar, en demanda de la remoción del personal que ahí labora, al que acusan de abuso, discriminación y presuntamente llevarse medicamentos que deberían otorgarse a enfermos de diabetes.

La tesorera del lugar, Verónica Cigarroa Solís, explicó que ya habían enviado una serie de oficios a las autoridades competentes, pero al no obtener respuestas decidieron recrudecer su protesta y no permitir el ingreso de la administradora, Luz Adriana Monzón, y los médicos Ana Yoselín Marroquín y Abraham Padilla.

Señalamientos

Los manifestantes señalaron que estos abusan de su poder y discriminan a los pacientes, además pidieron que se les investigue, ya que detectaron que “los médicos hacen recetas para el uso de medicamentos para los diabéticos, que son caros y se los llevan, mientras los enfermos tienen que comprarlos, porque supuestamente no hay en la clínica”, además que no cumplen con el horario de atención

Por ese motivo, exigieron la intervención incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para que apliquen las sanciones correspondientes y se castiguen los presuntos actos de corrupción.

“Lo que pedimos es que los cambien, que se vayan, ya no los queremos aquí, por ser prepotentes y llevarse los medicamentos que la gente necesita”, establecieron.