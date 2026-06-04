Toman instalaciones de UPN Tapachula

Con la exigencia de respeto a sus derechos académicos y de su formación profesional y como apoyo al movimiento de la lucha de los maestros del CNTE, dirigentes miembros del Consejo Estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 072 Tapachula, tomaron las instalaciones del plantel.

Este miércoles por la mañana los alumnos que encabezan el movimiento colocaron una manta en la entrada principal y cerraron con candado el portón, por lo que quedaron suspendidas las clases e impiden el ingreso a docentes mientras se mantienen en plantón.

Uno de los presentes en el lugar que se identificó como Juan “N”, estudiante, afirmó que la toma de las instalaciones educativas es una medida drástica pero necesaria ante la falta de respuesta de las autoridades.

Apoyo a magisterio

Dijo que entre las demandas centrales está el apoyo total al magisterio democrático y el respaldo a la lucha de maestros de la CNTE, además de la exigencia del respeto a sus derechos laborales.

“Denunciamos tratos injustos y trabas administrativas que enfrentan compañeros en la etapa final de sus estudios, pedimos el respeto a su esfuerzo y garantías para culminar el proceso, por ello, decidimos tomar la escuela”, abundó.

Acusó a ciertos docentes de reprobar salones enteros de forma injustificada, por ello, “es necesaria una revisión inmediata y criterios de evaluación transparentes y pedagógicos, incluso, hay desacuerdo con cambios repentinos, al considerar que generan desorganización y frenan trámites internos”, afirmó.