Toman la Prepa 1; tesorera no quiere entregar recurso

Padres de familia y estudiantes de la Escuela Preparatoria Número 1 de Tuxtla Gutiérrez, tomaron las instalaciones para denunciar que la tesorera del programa “La Escuela es Nuestra” no ha entregado un millón y medio de pesos, recurso que sería utilizado para realizar mejoras en la institución.

De acuerdo con los inconformes, esta movilización es porque “la señora tesorera no respetó los acuerdos de asamblea del programa La Escuela es Nuestra”.

Precisaron que el dinero correspondiente se emplearía para comprar climas de la marca Midea (con el proyecto aprobado en asamblea general) y serían colocados en cada una de las aulas.

Sin embargo, señalaron que prefirió conservar en su poder el recurso de un millón y medio por casi un año, como consecuencia, más de mil alumnos de ambos turnos “sufren los inmensos calores”.

Acusaciones

“Se ha tenido diversas reuniones con personal de la Secretaría del Bienestar y han demostrado ineptitud, incompetencia y falta de eficiencia, para resolver el problema de manera verbal y escrita. Tal pareciera que hay un contubernio, entre la Secretaría del Bienestar y la tesorera”, precisaron.

Recordaron que en tres asambleas la encargada del recurso ha sido desconocida de su puesto, pero ella no aceptó los resultados de las reuniones.

“Como padres de familia sabemos el costo que significa un día de pérdida educativa para nuestros hijos, pero al no tener respuesta de las autoridades nos hemos visto en la necesidad de emprender esta lucha”, precisaron.

En este escenario, los afectados apelaron a la sensibilidad política de las autoridades para resolver esta situación, que “se ha vuelto ingobernable”.

“Aclaramos que estamos actuando conforme a nuestro derecho de manifestación y hemos recurrido al mismo, por el bien de nuestros hijos e hijas”, concluyeron.