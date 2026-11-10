Toman oficinas del Isstech

Pensionados y jubilados realizaron un bloqueo en las oficinas administrativas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) de Tapachula, para solicitar la devolución del concepto 51 relacionada a servicios médicos, incremento al bono anual del maestro y pago con tabulador, peticiones que dijeron, no han sido atendidas.

Afectación parcial

De acuerdo con el representante del Frente Democrático por la Defensa del Maestro Jubilado y Pensionado, Luis Manuel Estudillo Franco, la manifestación solamente abarca las oficinas administrativas, sin afectar las actividades de atención médica, hospitalaria y de urgencias.

Dijo que la falta de atención de parte de la directora general del Isstech, Andrea Celeste Ochoa López, los obligó a llegar realizar estas acciones que serán permanentes.

Anunció que si persiste la falta de respuestas decidirán emprender otras acciones, entre ellas la toma de los módulos de Hacienda del Estado.

Los manifestantes pidieron la instalación de una mesa de diálogo y negociación ya que llevan varios meses haciendo las solicitudes y firmas de minutas que no son resueltas, por lo que “no podemos permitir que se sigan violentando nuestros derechos”.