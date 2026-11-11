Toman protesta al Capítulo Coparmex-Unach

Con el objetivo de desarrollar planes de trabajo y participar en actividades y eventos coordinados con el Centro Empresarial Regional de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chiapas, en la Universidad Autónoma de Chiapas se tomó protesta a los integrantes del Capítulo Universitario Coparmex-Unach.

¿Qué son?

Los capítulos universitarios de Coparmex son comunidades estudiantiles organizadas en instituciones de educación superior, en alianza con este organismo empresarial. Su propósito es fortalecer la vinculación entre la academia y el sector empresarial, así como contribuir a la formación de una nueva generación de líderes y emprendedores.

Durante el acto, realizado en las instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria y después de la toma protesta a los integrantes de esta representación estudiantil, el rector Oswaldo Chacón Rojas, destacó que la vinculación con el sector empresarial es fundamental para cumplir los objetivos institucionales, particularmente en la formación académica, al incorporar componentes prácticos y de innovación.

Asimismo, agradeció a Coparmex, a nombre de la Unach, por integrar a la Universidad en esta estrategia nacional que busca generar sinergias con las instituciones de educación superior, aprovechando la experiencia y el trabajo de los universitarios para alcanzar objetivos comunes.

Trabajo coordinado

Por su parte, el presidente de Coparmex Chiapas, Edgar Axel Benítez Aguilar, refrendó el compromiso del organismo empresarial de continuar trabajando de manera coordinada con la Universidad. Señaló que esta alianza permitirá impulsar nuevas oportunidades y compartir experiencias exitosas, además de brindar orientación y acompañamiento a quienes comienzan su camino en el ámbito empresarial.

En tanto, la directora General de Marca Unach, Susana Sosa Silva, agradeció la confianza del organismo empresarial y destacó que la formalización de este capítulo representa un mayor compromiso con la sociedad y el sector productivo, mediante la creación de espacios y proyectos que beneficien especialmente a las juventudes, a través del intercambio de experiencias y conocimientos.

Reto

A su vez, el vicepresidente de Empresarios Jóvenes, Jorge Enrique Padilla Carvajal, señaló que, al incorporarse a los 23 capítulos universitarios existentes en Coparmex, ambas instituciones asumen el compromiso de desarrollar proyectos, sumar esfuerzos e impulsar la innovación en beneficio de estudiantes y empresarios, con el propósito de mantener un capítulo activo y participativo.

Al dirigirse a los presentes, el presidente del Capítulo Universitario Coparmex-Unach y estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, Emiliano Barrios Mejía, expresó que sus integrantes asumen un compromiso con la Universidad, la comunidad estudiantil y una generación que tiene mucho que aportar al presente y futuro de su entorno.

La mesa directiva estudiantil está integrada por Emiliano Barrios Mejía, presidente; Gabriela Casanova Pérez, vicepresidenta; Alessandro Jareth Tovilla Valencia, secretario, y Paulina Jareth Gómez Hernández, tesorera; en conjunto, trabajarán en representación de la comunidad universitaria de las 43 unidades académicas de la Unach.