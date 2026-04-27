Toman protesta dirigentes municipales de RSP

Este fin de semana el dirigente de Redes Sociales Progresistas (RSP) en el estado, Ricardo Aguilar Gordillo, tomó protesta a los dirigentes de los Consejos de Participación Municipal en los municipios de Comitán, La Independencia y del Distrito, para fortalecer y consolidar la presencia en la región.

En Comitán, el empresario Raúl Díaz Figueroa tomó protesta como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, quien destacó que este movimiento se basa en la confianza de la gente y no en prácticas tradicionales. “Este proyecto no compra voluntades, gana la voluntad y aceptación de la ciudadanía”, afirmó.

En La Independencia, Saúl López López también tomó protesta como presidente de este Consejo, en tanto que en el Distrito Gabriela Aguilar será quién dirija las riendas de este partido en la zona metropolitana de Comitán.

En estos eventos contó con el respaldo de ciudadanos que se dieron cita para acompañar este nombramiento, mostrando su apoyo a estos proyecto políticos municipales y del Distrito.