Toman Torre Chiapas para exigir pagos rezagados

Este lunes decenas de docentes pertenecientes a la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon el acceso a la Torre Chiapas para exigir pagos rezagados desde el año 2018, que suman un monto superior a los 400 millones de pesos.

Enfatizaron que al adeudo por parte de la Secretaría de Educación, se le suma la falta de pago de promoción horizontal. “Los pagos de esta promoción no son puntuales y se realizan con irregularidades, cuando deberían de ser pagados quincenalmente”, explicó.

Informaron sobre el tema que en la administración pasada se pagaron 82 millones de pesos correspondientes a siete años de carrera magisterial, pero el compromiso de regularizar los pagos quincenales no se ha cumplido.

Expusieron que en mesas de trabajo, el subsecretario de Ingresos, José Abarca Pérez, habría declarado que no se realizan los pagos porque no se movilizan en referencia a las protestas de otros sectores que sí lograron compensaciones.

“Son derechos adquiridos, no estamos pidiendo algo fuera de lo establecido. El presupuesto existe, pero hay trabas. Los maestros exigimos una solución inmediata y en caso de no haber avances, ampliaremos las movilizaciones”, sentenciaron.

Dijeron que el Sindicato de la Sección 40 ha acompañado las negociaciones, y los docentes señalan que el responsable de esta situación es la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Educación por la falta de cumplimiento.